Bislang unbekannte Täter haben am 21. Dezember zwischen 6 Uhr früh und 11 Uhr zwei geparkte Autos mutwillig beschädigt, die am Bahnhof in Mittlern bei Völkermarkt abgestellt waren. Es wurden zwei Seitenschieben sowie eine Heckscheibe zerstört. Als "Tatgegenstand" dürften laut ersten Ermittlungen Steine gedient haben. Wie hoch der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.