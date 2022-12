Rockige Weihnachten sind garantiert, wenn am 25. Dezemer die Unterkärntner Partyband „Meilenstein“ mit Frontmann Helmut „Heli“ Brunner im Großen Saal der Neuen Burg in Völkermarkt aufspielt und die Besucher zum Tanzen auffordert. Im Mittleren Saal der Burg wird die Band „MeetU“ für ausgelassene Weihnachtsstimmung sorgen.

Veranstaltet wird die traditionelle X-Mas-Party vom Bierbaron in Völkermarkt. Dort sind auch die Eintrittskarten zu kaufen. Die Vorverkaufskarten für die Weihnachtsparty sind auf 1000 Stück streng limitiert und kosten 13 Euro. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 18 Euro. Der Einlass in die Neue Burg ist um 20 Uhr.

