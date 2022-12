Die geplante Ansiedelung von Geschäften an der Ortseinfahrt in Bleiburg/Pliberk beschäftigte am Dienstag auch den Gemeinderat. Auf der Tagesordnung stand die Aufhebung des Aufschließungsgebietes. Die Hälfte des Grundstücks, das sich im Besitz von Valentin Blažej aus Bleiburg befindet, wurde bereits zu Bau- und Gewerbegebiet umgewidmet. Die Aufhebung der Aufschließung betraf die restlichen 4738 Quadratmeter.