Mit knapp 40 Umwidmungsansuchen beschäftigte sich der Gemeinderat in St. Kanzian am Klopeiner See in seiner Sitzung am Montagabend. Abgelehnt wurde unter anderem ein Ansuchen der MPB Immobilienberatungs GmbH für die Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 5663 Quadratmetern in der Kastralgemeinde Srejach von Grünland in Bauland. "Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist negativ", berichtete Gemeindevorstand Johannes Hobel (ÖVP). Die - laut Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) - im unmittelbar westlichen Anschluss festgelegte touristische Nutzung bedürfe, so die Begründung der Fachabteilung des Landes, einer Gesamtkonzeptionierung unter Berücksichtigung von unbebauten angrenzenden Baulandflächen.