Irgendwann in der Zeit von Sonntag bis Montag schlugen bisher unbekannte Täter in der Gemeinde Griffen im Bezirk Völkermarkt die Fensterscheiben eines Lokals ein und drangen in die Räumlichkeiten ein. Im Lokal beschädigten sie Gläser und Dekorationen. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand von Ermittlungen.