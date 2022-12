Im Rahmen des Festakts zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft und des Ehrenrings an Alt-Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) am 7. Dezember in der Neuen Burg erhielt auch der Hafnermeisterbetrieb Santer aus Völkermarkt die Erlaubnis zur Führung des Stadtwappens.

Die Urkunde überreichte Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) an Firmenchefin Selina Santer und ihre Eltern Sylvia und Gerhard Santer. Selina Santer führt den Familienbetrieb, der von ihrem Großvater gegründet wurde, seit 2020 in dritter Generation. Im Jahr 2016 legte sie im Alter von 22 Jahren ihre Meisterprüfung ab und war damals die jüngste Hafnermeisterin Österreichs.

"Wir sind sehr stolz auf diese Ehrung", sagt Santer über das Stadtwappen. Mit ihr als Chefin arbeiten derzeit insgesamt fünf Personen im Betrieb, der auf Kachelöfen, Fliesen und Herde spezialisiert ist. Auch ihr Vater, der Innungsmeister der Hafner, Fliesenleger und Keramiker ist, ist nach wie vor aktiv. "Mein Vater steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Ich möchte den Betrieb so erfolgreich weiterführen wie bisher, damit er auch von nachfolgenden Generationen übernommen werden kann", sagt Santer.