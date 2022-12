Anfang nächsten Jahres soll das neue Kärntner Kinderbildungs- und betreuungsgesetz im Landtag beschlossen werden. Die Gesetzesnovelle sieht unter anderem die schrittweise Reduzierung der Gruppengröße von aktuell 25 auf 20 Kinder bis zum Kindergartenjahr 2027/2028 vor. Die Umsetzung dieses ehrgeizigen Zieles in der Praxis stellt die Völkermarkter Gemeinden mitunter vor große Herausforderungen.

"Grundsätzlich ist jeder Euro positiv, der in Bildung investiert wird", sagt Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ), der kleinere Kindergartengruppen aus pädagogischer Sicht begrüßt. Nichtsdestotrotz sei die Umsetzung des Gesetzes für die Gemeinden natürlich mit Kosten verbunden. Die aus der Verringerung der Gruppengrößen resultierenden Neu- oder Zubauten werden aus dem entstehenden Bildungsbaufonds zu 75 Prozent gefördert. "25 Prozent der Investitionskosten bleiben trotzdem bei der Gemeinde", gibt Lakounigg zu bedenken.

Stelle drei Mal ausgeschrieben

Die Bezirksstadt selbst betreibt vier Kindergärten, darunter jene in Völkermarkt-Ritzing, Tainach, St. Peter am Wallersberg und Haimburg. "Derzeit haben wir dort insgesamt acht Gruppen", berichtet er, der noch nicht abschätzen könne, wie viele Gruppen es künftig zusätzlich geben müsse. Die Suche nach pädagogischem Personal gestalte sich allerdings schon heute schwierig. Lakounigg: "Um eine Stelle im zweisprachigen Kindergarten auf der Ritzing zu besetzen, mussten wir diese drei Mal ausschreiben."

In Bleiburg/Pliberk gab es bei der Rekrutierung von Pädagogen bislang noch nie Probleme. "Wir haben vier Gruppen mit knapp 100 Kindern", berichtet Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ). Eine weitere Gruppe würde sich platztechnisch im Kindergarten der Stadtgemeinde allerdings nicht ausgehen. "Aber es gibt ja eine Übergangsregelung", gibt sich der Stadtchef gelassen.

Griffens Bürgermeister Josef Müller (ÖVP) sieht wegen des neuen Gesetzes "gewaltige Kosten" auf die Gemeinden zukommen © (c) Rosina Katz-Logar

Von einer "großen Herausforderung" für die Gemeinden spricht Griffens Bürgermeister Josef Müller (ÖVP) angesichts der neuen Vorgaben. "Der Kindergarten mit zwei Gruppen im Ort, der von der Pfarre mit Unterstützung der Caritas betrieben wird, platzt aus allen Nähten. Zwei weitere Gruppen sind in der Mittelschule untergebracht", berichtet Müller, der auch auf die Kindertagesstätte (Kita) mit zwei Gruppen verweist. Nach der Auflassung der Mittelschule Griffen mit dem Schuljahr 2023/24 soll dort "ein Zentrum der Elementarpädagogik" mit Kita, Kindergarten und Volksschule entstehen. Aufgrund der Novelle rechnet der Bürgermeister mit "mindestens" einer zusätzlichen Kindergartengruppe. "Dadurch kommen gewaltige Kosten auf uns zu." Obwohl die Marktgemeinde die beiden Kinderbetreuungseinrichtungen nicht selbst betreibt, leistet sie dafür finanzielle Beiträge an die Pfarre.

Höhere Gehälter

In Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela wird die bestehende Krabbelstube mit Inkrafttreten der Novelle in eine richtige Kindertagesstätte überführt. Untergebracht ist diese auf maximal 15 Plätze limitierte Kinderbetreuung im Kindergarten in Bad Eisenkappel, in dem auch noch eine alterserweiterte Gruppe samt Integrationskindern sowie eine weitere Gruppe beheimatet sind. "Ich halte das neue Kinderbildungs- und betreuungsgesetz für absolut richtig und notwendig", betont Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ), die einen Aspekt hervorhebt: "Die Anforderungen an Pädagoginnen und Pädagogen werden immer umfassender und fordernder, weshalb es gut ist, dass die Gehälter aufgebessert und die Gruppengrößen reduziert werden." Derzeit seien alle Gruppen laut Lobnik voll.

In Gallizien wird laut Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Hannes Mak (ÖVP) künftig "vermutlich" von zwei auf drei Gruppen im Kindergarten aufgestockt werden müssen. Wo diese zusätzliche Gruppe für dann untergebracht werden soll? "Eine Möglichkeit wäre in der Kindertagesstätte in Möchling", sagt Mak.

Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD) rechnet künftig in Diex mit einer Kindergartengruppe mehr © (c) oskarpolak.com

Aus heutiger Sicht würde man auch Diex eine weitere Gruppe benötigen. "Wir sind immer am Limit", sagt Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD), der die Novelle befürwortet: "Es macht Sinn, die Gruppen zu verkleinern." Während der Generalsanierung des Bildungszentrums Diex ist der Kindergarten vorübergehend in Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthofes Kramer ausgewichen.

Inkrafttreten soll das neue Gesetz mit dem Beginn des Kindergartenjahres 2023/24.