Geht die Kärntnerin an Bord des legendären TV-Traumschiffs? Ein Facebook-Posting von Larissa Marolt befeuert die Spekulationen im Internet.

Larissa Marolt kündigt ein "unglaubliches Abenteuer" an

Larissa Marolt scheint vor lauter Glück die Welt zu umarmen. Auf Facebook hat die 30-jährige Kärntnerin Fotos gepostet, die sie an einem traumhaften Sandstrand zeigen. Das Model hat dort aber offenbar nicht Urlaub gemacht. "Sieht zwar aus wie entspannter Urlaub, war aber ein unglaubliches Abenteuer", schreibt Marolt und macht es spannend: "More Infos soon!"