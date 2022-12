Am Mittwoch gegen 00:50 Uhr versuchte ein Arbeiter (32) aus Slowenien in einer Firma in Völkermarkt einen verklemmten Gegenstand aus einer Walze zu lösen, die gepresste PET-Flaschen zu Ballen weiterverarbeitet.

Dafür kletterte der 32-Jährige in die Anlage, geriet aus bisher unbekannter Ursache mit dem linken Fuß zwischen eine Walze und eine Querstrebe und wurde dabei eingeklemmt. Der Slowene erlitt schwere Verletzungen am linken Fuß und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er vom Roten Kreuz ins UKH Klagenfurt gebracht. Im Einsatz standen die Feuerwehr Völkermarkt, Haimburg und Kühnsdorf.