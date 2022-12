Nach der Festnahme des Drogenpaares wurde jetzt bekannt, dass es sich dabei um jene 25-Jährige handelt, die schon seit Längerem unter Verdacht steht, an ihrem Arbeitsplatz in einer Völkermarkter Firma zu dealen. Aufgeflogen ist die 25-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt durch Chatnachrichten, in denen sie mit Kollegen über Suchtmittel-Nachschub schreibt. Ein Hinweis einer besorgten Person langte hier bei der Polizei ein.

"Beim Grenzübergang zu Slowenien haben wir sie und ihren 33-jährigen Bekannten mit 28 Gramm Heroin erwischt. Die beiden befinden sich noch in Untersuchungshaft", sagt Völkermarkts Kriminalreferent Rudolf Stiff. Im Zuge der Ermittlungen konnte den beiden Dealern der Verkauf von einem Kilogramm Heroin ab 2020 nachgewiesen werden. "Nun versuchen wir, die Abnehmer herauszufinden. Darunter werden auch Kollegen sein. Das kann aber noch einiges an Ermittlungszeit in Anspruch nehmen", sagt Stiff.