Zeiten der Veränderung brechen in St. Paul an: Nach über 140 Jahren wird am 10. Dezember um 21.34 Uhr der letzte Personenzug mit der Zugnummer 4528 (Klagenfurt nach Wolfsberg) am Bahnhof in St. Paul einfahren. Auch der Fahrdienstleiter beendet dann seine regelmäßige Tätigkeit. Danach hat der Bahnhof ausgedient – zumindest für den Personenverkehr. Es werden dann bis zum 30. Juni 2023 nur noch Baustellen-Fahrten im Zuge der Koralmbahn-Baustelle ausgeführt.

Schienenersatzverkehr

Aufgrund der Bauarbeiten für die Koralmbahn kommt es ab dem 11. Dezember zu einer Streckensperre zwischen Bleiburg und Wolfsberg. Ab April wird die Strecke dann zwischen Klagenfurt und Wolfsberg gesperrt. Daher wird bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 ein umfassender Schienenersatzverkehr für ein Jahr eingerichtet. Ein Schienenersatzverkehr dieser Größenordnung ist auch bei den ÖBB außergewöhnlich. "Es werden mehr als 20 Busse und 30 Buslenker zusätzlich zum Einsatz kommen. Somit sind alle Reiseketten, speziell für die Pendler und Schüler, auch in dieser Zeit sichergestellt", berichtet Chrysanth Ebner, Regionalmanager von ÖBB Postbus. Der Bahnhof bleibe vorerst als "wichtiger Ein- und Aussteigepunkt des Schienenersatzverkehrs" bestehen, daher bleibe auch der Warteraum offen. Hunderte Schüler sind vom Schienenersatzverkehr betroffen.

Vom jetzigen Bahnhof erreichen die Schüler das Gymnasium und das Konvikt zu Fuß. Doch der neue Bahnhof entsteht zwei Kilometer weiter entfernt – außerhalb des Ortskerns © Bettina Friedl

Die letzte Bauphase bei der Koralmbahn wurde eingeläutet. "Auf den einzelnen Bauabschnitten wird auf Hochtouren gearbeitet. Wir bitten Anrainer und Reisende noch um ein Jahr Geduld, bevor es dann grünes Licht für die neue Koralmbahn in Kärnten gibt", informiert Gerald Zwittnig, Projektleiter der ÖBB-Infrastruktur AG, der für die Koralmbahn in Kärnten zuständig ist.

Elektrifizierung der Strecke

Damit auf der Koralmbahn zwischen Klagenfurt und St. Paul im Lavanttal die Züge ab Ende 2023 unterwegs sein können, braucht es einiges. Neben der Energieversorgung, dem Gleiskörper und den Oberleitungen müssen noch zahlreiche Anlagen installiert werden – zum Beispiel für den Erschütterungsschutz, den Lärmschutz, die Tunnelsicherheit, die Kommunikationseinrichtungen, die Signalisierung, elektronische Stellwerke und Technikgebäude.

Neben der kompletten Elektrifizierung der Strecke inklusive der beiden Zulaufstrecken Lavanttalbahn und Bleiburger Schleife wird auch intensiv am neuen Bahnhof St. Paul im Lavanttal und an der Modernisierung der Jauntalbrücke gearbeitet. Während die Jauntalbrücke rundum erneuert und um ein zweites Gleis erweitert wird, finden an den Zulaufstrecken in den Bereichen Bleiburg und Wolfsberg Oberleitungsarbeiten für die Elektrifizierung statt. Ab Mitte 2023 wird die Koralmbahn bis zur Inbetriebnahme intensiv überprüft und getestet.

Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofes in St. Paul, des "Bahnhof Lavanttal", hat auch auf die Schüler große Auswirkungen. Während die Schüler bislang vom Bahnhof zu Fuß zum Konvikt und zum Gymnasium gehen konnten, wird sich das nicht mehr spielen, wenn erst einmal der neue Bahnhof Fahrt aufnimmt. Immerhin befindet sich dieser rund zwei Kilometer vom jetzigen Bahnhof entfernt. Sobald der neue Bahnhof in Betrieb ist, werden die hunderten Schüler mit Bussen zum Konvikt und zum Gymnasium chauffiert.