"Fast jeder von uns wird im Laufe seines Lebens mit dem sensiblen Thema Sternenkind wissentlich oder unwissentlich konfrontiert", meint Claudia Possautz. Die Bestattungsunternehmerin weiß, wovon sie spricht, vor 15 Jahren hat die heute 54-Jährige selbst ein Kind verloren. "Den Schmerz kann man nicht vergessen. Es begleitet einen ein Leben lang", sagt die dreifache Mutter. Es sei ein unfassbarer Moment, wenn man den Herzschlag seines Kindes hört, die Tritte spürt und es im nächsten Moment verliert.

Hinzu komme, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. "Oftmals ist es ein offenes Wort, das am hilfreichsten ist", meint Possautz. Durch Beruf und Bekanntenkreis habe sie stetig mit Betroffenen zu tun. Daher möchte Possautz auch eine Stütze sein. "Es ist nach wie vor ein Tabuthema. Obwohl dieses Schicksal fast jede dritte Frau betrifft", stellt die Eberndorferin fest.

"Aufarbeitung ist wichtig"

Viele Frauen würden nach einer Fehlgeburt wie gewohnt zur Arbeit gehen. "Es besteht nämlich kein Anspruch auf Mutterschutz. Nur bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen besteht die Möglichkeit eines Krankenstandes", berichtet Possautz. Die Aufarbeitung habe sich jedoch in den letzten Jahrzehnten verändert. "Früher wurde die Problematik eher verschwiegen. Viele Betroffene hatten keinen Ort für ihre Trauer", weiß Possautz. Inzwischen haben Eltern einerseits die Option, das Sternenkind im Zuge einer gesammelten Abschiedsfeier am Friedhof Annabichl in Klagenfurt beizusetzen. "Andererseits hat jedes Baby das Recht, im Familiengrab beerdigt zu werden, unabhängig von Gewicht und Schwangerschaftswoche. Für viele ist es auch für die Aufarbeitung wichtig", weist Possautz hin. Denn: Die Erinnerung an ein Sternenkind kommt immer wieder hoch. "Ob es der Tag der Geburt ist, Allerheiligen oder einfach der Gedanke daran, wie alt das Kind heute sein könnte", weiß Possautz.

Gedenkfeier

Possautz lernte bereits als Kind, dass der Tod zum Leben gehört. 1970 gründete nämlich ihr Vater Engelbert Mischitz das konzessionierte Unternehmen "Bestattung Mischitz" in Eberndorf. Seit fünf Jahren führt sie den Familienbetrieb "Bestattung Jauntal". In dieser Branche ist sie die einzige Frau im Bezirk.

Bereits zum fünften Mal organisiert Possautz eine Gedenkfeier für Sternenkinder in Eberndorf. Es ist eine weltweite Aktion am zweiten Sonntag im Dezember jeden Jahres. "Dabei soll eine Lichterwelle 24 Stunden lang die Erde umstrahlen", führt Possautz aus. Heuer werden in der Stiftskirche Eberndorf/Samostanska cerkev Dobrla vas symbolisch Luftballons in den Himmel entlassen. Es ist auch ein Konzert mit dem Quartett der Marktkapelle Eberndorf und Ex- "Starmaniac" Julia Wastian geplant. Erich Pfeifenberger führt durch die Gedenkfeier. "Es soll eine würdige Veranstaltung für jeden Elternteil, Schwester, Bruder, Tante bis hin zum Freundes- oder Kollegenkreis sein", meint Possautz.

Rat findet man auch bei der Plattform "Verwaiste Eltern" der Katholischen Kirche, die Einzelbegleitungen für Betroffene im Bezirk anbietet. Die Plattform versteht sich auch als Drehscheibe zur Beratung und Information von betroffenen Eltern, Geschwisterkindern, Großeltern und Angehörigen. Leiterin ist Astrid Panger. Kontakt: 0676/8772-2132.

Seit 2018 gibt es auch eine Gedenkstätte für Sternenkinder in der Bezirksstadt Völkermarkt. Auf einer 15 Quadratmeter großen Grabfläche am Kreuzbergl-Friedhof wird an sie gedacht.