Kurz nach dem Kennenlernen musste sich Anja Orasche (25) aus Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela von ihrem steirischen ATV-Bauern Martin am zweiten Tag schon wieder verabschieden. Vor der Abfuhr fuhr der Forstwirt mit seinen drei verbliebenen Hofdamen noch zu seinen Hochlandrindern. "Es war cool, diese zu streicheln. Ich habe alles um mich herum ausgeblendet", sagte Orasche in der "Bauer sucht Frau"-Sendung am 7. Dezember auf ATV.

Anja Orasche vor ihrem Abschied © KK/ATV

"Es ist nicht einfach, ich muss jemanden heimschicken. Das Kribbeln war schon da, aber der Funke ist bei Anja nicht übergesprungen", sagte Martin. "Ihren Rausschmiss" nahm die Bürokauffrau und EL-Gemeinderätin recht locker. "Es ist ok. Es ist keine leichte Entscheidung", sagte Orasche.

Für Orasche, selbst treue Zuschauerin von "Bauer sucht Frau", war es eine spannende Erfahrung. "Am Anfang der Dreharbeiten war ich schon nervös. Das hat sich dann aber gelegt. Es war schon cool", sagt sie.