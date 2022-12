Franz-Josef Smrtnik verkauft seit 35 Jahren Christbäume © KK

Am Marienfeiertag starten die meisten Christbaumbauern mit dem Verkauf ihrer Christbäume. So auch Franz-Josef Smrtnik aus Trögern, der seit fast 35 Jahren im Geschäft ist. "Wir setzen auf Qualität, Frische und Regionalität", sagt Franz-Josef Smrtnik, der heuer neben Nordmanntannen und Blaufichten erstmals Korktannen auf den Markt bringt. "Dieser Baum mit stahlblauer Färbung stammt aus Nordamerika und ist wegen seines besonders schlanken Wuchses sehr beliebt", sagt der Landwirt, der für die Christbäume einen Hektar Waldfläche verwendet. "Für eine lange Haltbarkeit ist die Schlägerung der Bäume im Mondzyklus unumgänglich", meint Smrtnik, der auf seine vielen Stammkunden in Klagenfurt-Viktring und Bad Eisenkappel stolz ist. "Der Christbaumverkauf ist im Winter ein wichtiger Zuverdienst für meinen Hof", sagt der Landwirt, der in die Baumzucht viel Arbeit investiert.

Die Familie Haberl bewirtschaftet eine vier Hektar große Christbaumplantage © KK

Andreas Haberl aus St. Lorenzen freut sich heuer über ein besonders gutes Christbaumjahr. "Die Bäume sind bestens gewachsen und konnten den Klimawandel gut überstehen", sagt Andreas Haberl, der mit seiner Familie eine vier Hektar große Christbaumplantage bewirtschaftet. "Wir verkaufen in Völkermarkt, Wolfsberg und St. Andrä nur frisch geerntete Bäume, die eine lange Haltbarkeit aufweisen", sagt er. Industriell gezüchtete Nordmanntannen seien soft zwei Monate in Paletten unterwegs, bevor sie den Kunden erreichen. "Die Nachfrage nach heimischen Christbäumen nimmt zu", zeigt sich der Christbaumbauer erfreut. Die Aufzucht der Bäume sei harte Arbeit. Dabei gehe es um die richtige Form, den Wildtier- und Vogelschutz, den Dünger und die Korrekturen der Äste. "Wir freuen uns, wenn die Menschen mit unseren Produkten zufrieden sind", sagt Andreas Haberl.

Hubert Taschek weiß, was heuer gefragt ist © KK

Über sechs Hektar voll mit Christbäumen kann sich Hubert Taschek aus Gallizien erfreuen. "Wir verkaufen die Christbäume in zweiter Generation und haben viele Stammkunden", sagt er. Das Geschäft sei heuer im Hofverkauf bereits gut angelaufen. Am beliebtesten seien zwei Meter hohe, eher schlank gewachsene Christbäume. "Mit den Bäumen haben wir das ganze Jahr Arbeit", berichtet er. Beim Verkauf würde die gesamte Familie mithelfen. Neben dem Hofverkauf kann man die Bäume am Messegelände in Klagenfurt und in Bleiburg neben dem Eurospar erwerben.