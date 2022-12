Jeden Samstag findet um 19.30 Uhr die Ausgabe der Team-Österreich-Tafel in der Wolfgang-Pauli-Straße 4 im Völkermarkter Industriepark statt. Im Oktober 2021 wurde diese zum 600. Mal abgehalten. "Nach Ladenschluss holen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Lebensmittel bei den Geschäften, die im ganzen Bezirk verstreut sind", sagt Hildegard Kraßnik, seit 13 Jahren Koordinatorin für die Team-Österreich-Tafel des Roten Kreuzes im Bezirk.

Am 10. Dezember findet die Lebensmittelausgabe unverändert statt. Danach kommt es zu ein paar Änderungen. Aufgrund des Perchtenlaufes am 17. Dezember wird diese am Sonntag, 18. Dezember, um zehn Uhr nachgeholt. Am 24. Dezember beginnt die Ausgabe um 14.30 Uhr, zu Silvester, 31. Dezember, um 16 Uhr.

Spenden und Mitarbeit

65 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagieren sich bei der Team-Österreich-Tafel in Völkermarkt. Spenden und weitere freiwillige Helfer sind jederzeit gerne gesehen. Jene, die an einem Mitarbeiter interessiert sind, können sich gerne bei Hildegard Kraßnik unter 0660/64 99 052 melden.