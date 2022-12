Unterkärntner Wintersportler müssen sich noch etwas gedulden, da die geplante Eröffnung der Petzen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen ist. "Wir müssen die Eröffnung leider verschieben. Momentan kann nicht beschneit werden, da wir Plusgrade am Berg haben. Ohne den Wärmeeinbruch hätten wir ohne Probleme am 8. Dezember eröffnen können", sagt Hubert Ramskogler, Geschäftsführer der Petzen Bergbahnen. Am 17. Dezember sollte der geplanten Pistenfreigabe und dem täglichen Skibetrieb aber nichts mehr im Wege stehen.