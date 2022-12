An der Seeberg-Bundesstraße in Eberndorf wird gerade das bekannte "Tanzcafé Paar" abgerissen. Im Lokal, das sich über einhundert Jahre lang im Besitz der Familie Paar befand, haben sich auch viele Pärchen gefunden. Zu Beginn wurde das Lokal als die "Bahnreste" geführt, unter ihren Eigentümerinnen Hildegard Paar und Margot Krainz galt es dann über Jahrzehnte als Treffpunkt für Tanzfans aus nah und fern. Nachfolgende Pächter konnten an die Geschäftserfolge der Eigentümerfamilie jedoch nicht mehr anknüpfen.

Vor einigen Jahren hat der Eberndorfer Apotheker Klaus Bauer die Liegenschaft erworben und plant darauf dem Vernehmen nach Ordinationsflächen und einen neuen Standort für die seit 1979 im Ortszentrum befindliche Jauntal-Apotheke. Den dafür notwendigen Teilbebauungsplan "Gesundheitszentrum Eberndorf" wurde vom Eberndorfer Gemeinderat bereits am 30. Juni beschlossen. Für eine persönliche Stellungnahme war Bauer trotz mehrmaliger Versuche aber leider nicht erreichbar.