Nach Klagenfurt machte der Coca-Cola-Weihnachtstruck auch in Völkermarkt Halt. Rund 3700 Besucherinnen und Besucher ließen sich Santas Gastauftritt in der Bezirksstadt Völkermarkt nicht entgehen. Vor allem für ein Foto mit dem Coca-Cola-Weihnachtsmann nahmen die Besucher eine längere Wartezeit auf sich. Es gab auch noch ein Glücksrad und die riesige Schneekugel. Darin posierten die Besucher für ihr persönliches Foto und verschickten es als Weihnachtspostkarte am Postamt im Weihnachtsdorf.

Zahlreiche Helferinnen und Helfer des Weihnachtsmannes unterstützten bei der Geschenke-Einpackstation beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke. Darüber hinaus wurde in Völkermarkt im Rahmen eines Gewinnspiels ein Urlaubsgutschein der Österreichischen Hoteliervereinigung über 500 Euro verlost.

© KK/florianrogner photography

Der Coca-Cola-Weihnachtsmann © KK/florianrogner photography