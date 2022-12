"Eine Auszeichnung zu bekommen ist schon schön. Das Schönste ist aber, wenn jemand mit Tränen in den Augen zu einem hinkommt und sich für die Hilfe bedankt", erzählt der Kühnsdorfer Feuerwehrkommandant Michael Kodal (47), der bei seinem heurigen Einsatz nach dem verheerenden Unwetter in Treffen und Arriach an seine körperlichen Grenzen stieß.