Auf der Anzeigenplattform willhaben.at steht das Bleiburger Gebäude, in dem sich die Posojilnica Bank befindet, zum Verkauf. Bankkunden fürchten um die Auflösung des Standortes. Martin Ressmann, Geschäftsführer der Posojilnica Bank, gibt aber Entwarnung: "Es werden nur Teile des Gebäudes verkauft. Und zwar jene, die seit 2016 leer stehen", sagt Ressmann. 474 Quadratmeter leer stehende Räumlichkeiten suchen also einen neuen Besitzer. Verkauft werde der erste Stock und das Dachgeschoß. Sollte jemand Interesse am gesamten Gebäude zeigen, sei die Zusage zur "Sicherung des Bankstandortes" Voraussetzung. "Wir haben erst heuer den Kundenbereich erneuert. Wir würden uns dann einmieten", sagt Ressmann. Früher als die Bank noch selbsttändig war, waren 25 Leute in Bleiburg beschäftigt. "Der Mitarbeiterstand wurde auf eine Handvoll reduziert, wodurch ein immenser räumlicher Leerstand entstanden ist", sagt Ressmann.