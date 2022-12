Seit 40 Jahren werden Landwirte, die ihren Betrieb an die Nachkommen übergeben haben, für ihre jahrelange Arbeit von der Kammer für Land- und Forstwirtschaft in einem Festakt geehrt. Am Sonntag wurden die Hofübergeber aus den Jahren 2019 bis 2022 im Gasthof Sablatnighof in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas geehrt.