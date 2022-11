Innerhalb von zehn Monaten haben Hans Jakob (52) und Martina Miklau (50) ihr Motel realisiert. Am 25. Jänner dieses Jahres startete die Planung, am 25. November haben die ersten Gäste eingecheckt. "Wir sind sozusagen zu unseren Wurzeln zurückgekehrt", sagt Hans Jakob Miklau. Schon in den Siebzigern wurden in der St. Ruprechter Straße in Völkermarkt von der Familie Miklau Fremdenzimmer angeboten. Angrenzend befindet sich das Fliesengeschäft der Familie, das 2023 sein 25-jähriges Bestandsjubiläum feiert.