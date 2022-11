"Für mich ist es ein persönliches Anliegen, dass Familien, die es nicht so leicht haben, nicht nur in der Vorweihnachtszeit, unter die Arme gegriffen wird“, sagt Elisabeth Scheucher-Pichler, Hilfswerk-Präsidentin. Daher werde auch heuer – in Kooperation mit der Jungen ÖVP (JVP) – wieder die Aktion „Taten statt Worte“ organisiert. „Dadurch können wir einen kleinen Beitrag gegen die Armutsgefährdung zu setzen“, zeigt sich Scheucher-Pichler überzeugt.

An den Einkaufssamstagen in der Adventzeit, jeweils vormittags, sammelt die JVP landesweit vor Nahversorgern und Geschäften unverderbliche Lebensmittel, Hygieneartikel und Windeln, die anschließend in der Servicestelle des Hilfswerks Kärnten in der Adlergasse 1 in Klagenfurt für bedürftige Menschen zur Abholung bereitstehen.

Sammlungen in Völkermarkt

Im Bezirk findet die Aktion am zweiten Adventsamstag, dem 3. Dezember, statt. In Bleiburg wird beim Billa in der Völkermarkter Straße (von 9 bis 12.30 Uhr) sowie beim Billa und Eurospar in Völkermarkt (von 9 bis 12 Uhr) gesammelt.