Seitdem im Jänner 2022 die in bestimmten Abschnitten mögliche Errichtung von Lärmschutzwänden entlang der B80 zwischen St. Nikolai und Wunderstätten mit Experten besprochen, aber von der Bürgerinitiative Ruden als nicht zielführend bewertet wurde, herrscht Stillstand in Sachen Lärmschutzmaßnahmen und Verkehrssicherheit entlang der Lavamünder Straße. Vor Kurzem stellte Sprecher Wolfgang Grillitsch nun einen Antrag auf Umsetzung der geforderten Maßnahmen bei den betreffenden Behörden. "Es hat sich seit Jänner nichts mehr getan, deshalb haben wir diesmal statt offener Briefe an die Politik, einen Antrag an die zuständigen Behörden gestellt", erklärt Grillitsch.

Wolfgang Grillitsch, Sprecher der Bürgerinitiative Ruden © Simone Jäger

Die Bürgerinitiative fordert seit ihrer Gründung 2020 die Einhaltung und Überwachung des Lkw-Nachtfahrverbots in der Marktgemeinde Lavamünd, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h für Lkw über 7,5 Tonnen entlang der B80 und als langfristige Maßnahme ein Lkw-Fahrverbot - ausgenommen Ziel- und Quellverkehr. "Bei der Besprechung im Jänner beim Straßenbauamt Wolfsberg, unter Einbindung von Vertretern der Bürgerinitiative, wurde festgehalten, dass eindeutig eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte gegeben ist und daher verpflichtend entsprechende Lärmschutzmaßnahmen zu treffen sind", heißt es in dem Antrag.

"Lärmschutzwände sind keine Lösung"

Die projektierten Lärmschutzwände sind für die Bürgerinitiative aber keine gute Lösung. "Wir wollen die Ursache der Lärmbelastung bekämpfen und nicht die Symptome behandeln. Lärmschutzwände wären nur für einige wenige Häuser eine Alternative", sagte Grillitsch bereits im März zur Kleinen Zeitung. Deshalb halten die Bewohnerinnen und Bewohner der vom Verkehrslärm besonders betroffenen Ortschaften Dobrowa, St. Nikolai, Untermitterdorf, St. Radegund, Eis und Wunderstätten an ihren ursprünglichen Forderungen fest.

Diesen erteilt Adrian Plessin, Pressesprecher von Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), jedoch eine Absage: "Für die von der Bürgerinitiative geforderten Geschwindigkeitsbeschränkungen und Fahrverbote fehlt es an sachlichen und gesetzlichen Voraussetzungen. Das wurde mehrfach von den Sachverständigen und Verkehrsjuristen geprüft und bewertet." Die Behörde wurde laut Plessin jedoch angewiesen, die Überwachung des bestehenden Lkw-Nachtfahrverbots verstärkt zu kontrollieren: "Bisher wurde nach Auskunft der Exekutive jedoch bei diesen Kontrollen nur eine geringe Zahl von Vergehen festgestellt."

Außerdem verweist der Pressesprecher darauf, dass das Land Kärnten bereits Maßnahmen gesetzt hat, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen: "Zum Schutz der Schulkinder wurde die öffentliche Kraftfahrlinie so verändert, dass diese nun auch über das Gemeindestraßennetz der Ortschaften Eis, St. Radegund, Unternmitterdorf und St. Nikolai geführt wird." Somit müssen die Kinder nicht mehr die Bushaltestellen direkt an der B80 benutzen.

Die Bürgerinitiative will dennoch nicht locker lassen. "Wir möchten weitere Gespräche mit den Bezirkshauptmannschaften und Landesabteilungen erwirken, um eine Lösung zu erarbeiten", sagt Grillitsch.