Bald kann die Langlaufausrüstung aus dem Keller geholt und die Ski wieder gewachselt werden: Geplanter Saisonstart ist am Samstag, dem 10. Dezember. Die Vorbereitungen für die neue Langlaufsaison in der Langlaufarena Pirkdorf laufen bereits auf Hochtouren. Jetzt heißt es nur noch auf winterlichere Temperaturen zu warten, damit mit der Beschneiung gestartet werden kann. Und auf den Naturschnee.

Egal ob Skating oder Klassikstil – in der Arena Pirkdorf kommen alle begeisterten Langläufer auf ihre Kosten. Auch Interessierte, die selbst noch keine Langlaufski oder Ausrüstung besitzen, sind willkommen. Langlaufausrüstungen (Ski, Skistöcke und Schuhe) können für Klassik- und Skating-Laufstil, gegen eine Gebühr von 16 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Jugendliche, ausgeliehen werden.

Langlaufspaß auf knapp 10 Kilometer

Die Langlaufarena in Pirkdorf umfasst auf drei Loipen mit knapp zehn Kilometern Gesamtstreckenlänge, die präpariert werden: die Kunstschneeloipe mit 2,5 Kilometern, eine Naturschneeloipe auf 3,5 Kilometern und eine Erweiterung der Naturschneeloipe von ebenfalls 3,5 Kilometern.

Pro Laufrunde sind circa 160 Höhenmeter zu bewältigen. Die Arena in Pirkdorf bietet zudem die Möglichkeit, bei Nacht – mit einer Flutlichtanlage – langzulaufen. Die eigene Zielgenauigkeit kann beim Laserbiathlon bewiesen werden.

Das Landescup-Rennen in der freien Technik findet am Samstag, dem 21. Jänner 2023, in der Langlaufarena Pirkdorf statt.