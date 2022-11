Gemeinsam mit dem finnischen Lenker (47) eines Harvesters war ein Rumäne (33) am Donnerstag in einem Wald in der Stadtgemeinde Völkermarkt mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Gegen 11.10 Uhr kam es dabei zu einem schweren Unfall. Einer der Bäume fiel auf den Rumänen und klemmte ihn ein. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er erst durch die Bergrettung Bad Eisenkappel und Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt geborgen werden und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert werden musste.