Die Bluttat sorgte für Aufsehen und Entsetzen: Am 11. August gegen 13.40 Uhr ist ein Streit in einem Lokal in St. Kanzian am Klopeiner See völlig eskaliert. Zwischen einem Gast (35) aus Slowenien - er war mit seiner Frau, dem gemeinsamen Baby und einem weiteren Paar in dem Restaurant - und dem Sohn des Lokalbesitzers (61) ist es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Zuerst im Gastlokal, dann verlagerte sich der Streit ins Freie.