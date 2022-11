Am Montag führten Beamte der Polizeiinspektion Völkermarkt eine routinemäßige Waffenüberprüfung im Haus eines 61-jährigen Völkermarkters durch. Dabei wurde auf einer Kommode im Vorraum eine Pistole mit einem danebenliegenden geladenen Magazin vorgefunden. Des Weiteren wurden in einem Raum die auf den Mann registrierten Langwaffen der Kategorie B und eine Faustfeuerwaffe ungesichert und frei herumstehend bzw. -liegend entdeckt.

"Außerdem konnten an der Wand des Raumes ein voll funktionsfähiges Repetiergewehr aus dem Zweiten Weltkrieg sowie zwei Stück Langwaffenmunition, die auf verbotenes Kriegsmaterial hindeuteten, sichergestellt werden", teilt die Polizei mit. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. In der Folge fanden die Beamten noch sechs Bajonette, einen Pfefferspray, einen Schreckschussrevolver, 500 Stück passender Munition, diverse NS-Devotionalien, wie Orden, Uniformteile, Abzeichen, Literatur und Bilder, eine Schreckschusspistole, Restbestände an scharfer Munition sowie ein verbotenes 30-Schuss-Magazin.

Der Mann wird nach weiteren Erhebungen wegen Übertretungen nach dem Waffengesetz und dem Verbotsgesetz der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.