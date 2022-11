Am 11. November erstattete ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt die Anzeige, dass seit längerer Zeit in seinem Hofladen Diebstähle begangen werden. Die Polizei startete daraufhin die Ermittlungen. Nach umfangreichen Erhebungen durch die Kriminaldienstgruppe der PI St. Kanzian am Klopeiner See konnten nun zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden.

Es handelt sich dabei um eine 65-jährige Frau und ihre 47-jährige Tochter, beide aus dem Bezirk Völkermarkt. "Ihnen wurden zumindest acht Diebstähle mit einer Schadenssumme von mehreren Hundert Euro nachgewiesen", heißt es Freitagabend vonseiten der Polizei.

Mutter und Tochter werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.