Auch wenn sich das Wetter in Kärnten noch nicht von seiner winterlichen Seite zeigt, sind die Straßenmeistereien seit Anfang November für den Winterdienst gerüstet. Bei den Straßenmeistereien in Völkermarkt und Eisenkappel-Vellach zeichnen insgesamt 46 Mitarbeiter für die Räumung von knapp 600 Kilometer Landesstraßen bei Eis und Schnee verantwortlich. Dafür steht ihnen eine Winterdienstflotte mit zwölf Fahrzeugen zur Verfügung, davon acht Lkw und vier Unimog. "Wir haben in den vergangenen Jahren kärntenweit 19 Millionen Euro in den Winterdienst-Fuhrpark investiert, sodass wir heuer die modernste und leistungsfähigste Flotte seit vielen Jahren haben. Auch die Straßenmeisterei Völkermarkt hat in diesem Jahr einen neuen leistungsstarken Traktor mit 270 PS samt Schneefräse bekommen", sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP), der auf die Steigerung der Effizienz verweist. Die Anschaffungen seien außerdem "nachhaltige und sinnvolle Investitionen" in die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie der im Winterdienst Beschäftigten.