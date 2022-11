In der Bezirksstadt Völkermarkt hält der Advent Einzug. Am Donnerstagvormittag (17. November) stellten Mitarbeiter des Bauhofes in Anwesenheit von Baustadtrat Stefan Riepl (SPÖ) und Bauausschussobmann Günther Hanin (SPÖ) den heurigen Christbaum auf. Gespendet wurde die rund 18 Meter hohe Fichte von Gemeinderat Wolfgang Miglar (FPÖ) aus Kaltenbrunn bei Völkermarkt.