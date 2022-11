Seit dem Frühjahr dieses Jahres gab es die Überlegung, das Alpen-Adria-Gymnasium und die Praxis-HAK in Völkermarkt zu einem Cluster zusammenzuführen. Nun sind in der Bildungsdirektion in Klagenfurt die Würfel gefallen: Ab März 2023 bilden die allgemeinbildende höhere (AHS) und die berufsbildende höhere (BHS) Schule in der Bezirkshauptstadt den neuen Bundesschulcluster "Alpen Adria". "Die Direktorin des Alpen-Adria-Gymnasiums, Elvira Steindorfer, übernimmt ab 1. September 2023 die provisorische Clusterleitung", sagt Bildungsdirektorin Isabella Penz. Die heuer mit 1. September mit der provisorischen Leitung der HAK betraute Felizitas Wedenig wird künftig als Bereichsleiterin tätig sein.