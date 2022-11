Nach einigen Jahren Pause ist es endlich wieder so weit: Der durch seine Beleuchtung von Weitem sichtbare Coca-Cola-Truck tourt mit dem Weihnachtsmann mit vielen Überraschungen im Gepäck durch Österreich. Am 2. Dezember hält er auch am Hauptplatz in Völkermarkt. "Die Show dauert von 14 bis 20 Uhr, der Weihnachtsmann kommt circa gegen 18 Uhr", weiß Tourismusstadtrat Andreas Sneditz (ÖVP).