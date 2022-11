Der harte Sparkurs hat sich in der Gemeinde Globasnitz/Globasnica bezahlt gemacht: Das Corona-Minus von rund 200.000 Euro aus dem Jahr 2020 konnte abgebaut werden. "Ich bin allen Fraktionen im Gemeinderat dankbar, denn es haben alle an einem Strang gezogen", sagt Bürgermeister Bernard Sadovnik (EL). Der in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossene Nachtragsvoranschlag für 2022 weist einen Überschuss von 27.400 Euro auf.