Kennengelernt haben sich Erich Rutter aus Bergstein in der Gemeinde Völkermarkt und Ursula Matschnig aus Liebenfels über die Landjugend. So richtig "gefunkt" zwischen den beiden hat es aber erst am St. Veiter Wiesenmarkt vor sechs Jahren - inklusive des ersten Kusses. "Dieser Kuss wird natürlich jedes Jahr am Wiesenmarkt wiederholt", verrät Rutter, der seit zehn Jahren mit einer Werbeagentur in Völkermarkt selbstständig ist.

Er und seine Braut, die als Volksschullehrerin im Lavantinum in St. Andrä tätig ist, gaben sich am 30. Juli das Ja-Wort. Nach der standesamtlichen Trauung durch Bürgermeister Markus Lakounigg ging es weiter in die Pfarrkirche St. Ruprecht in Völkermarkt. Die kirchliche Trauung nahm Dechant Zoltan Papp vor, gesanglich umrahmt wurde sie von der Gruppe klan(g)kariert.

In vielen Vereinen aktiv

Mit dabei waren etliche Vereine, wie die Dorfgemeinschaft Bergstein, die Landjugendgruppen aus Diex und Sörg, der ehemalige Bezirksvorstand der Landjugend Völkermarkt und die Feuerwehren St. Margarethen ob Töllerberg und Völkermarkt. Letztere ließ das frisch vermählte Ehepaar nach der Messe im wahrsten Sinne des Wortes hochleben. Sie hievten die beiden mit der Drehleiter 30 Meter in die Höhe - praktisch in den siebenten Himmel.

Anschließend ging es mit dem Feuerwehrkonvoi und Blaulicht zum Hambrusch nach Grafenstein, wo zur Abendunterhaltung ein Freund der Familie - nämlich Heli Brunner mit seiner Band Meilenstein - aufspielte.