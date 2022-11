Ein 52 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt ist verdächtig, am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in eine Apotheke im Bezirk Völkermarkt eingebrochen zu sein. Eine 59-jährige Angestellte aus dem Bezirk Völkermarkt wollte in der Früh ihren Dienst antreten und sah die beschädigte Eingangstüre sowie eine Person im Inneren der Apotheke. Sie verständigte daraufhin sofort per Notruf die Polizei.

Eine Kriminaldienststreife der Polizeiinspektion Eberndorf konnte den Verdächtigen noch in der Apotheke festnehmen. Der Verdächtige ist im Suchtgiftmilieu und befindet sich im Substitutionsprogramm. Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt angeordnet.