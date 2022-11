Für ihr Radiologiestudium zog die gebürtige Kühnsdorferin Melissa Taurer (29) nach Innsbruck. Dort lernte sie im Dezember 2014 ihren künftigen Ehemann Christoph Mair (27), in der Bar "die Mausefalle", kennen.



"Nur ein paar Wochen nach meinem Umzug von Kühnsdorf nach Innsbruck war es um mich geschehen und ich verliebte mich Hals über Kopf in diesen süßen Tiroler. Vor allem sein Dialekt und seine liebevolle Art hat mich umgehauen", erzählt die 29-Jährige. Für die beiden war es schnell klar, dass sie ein gemeinsames Leben verbringen wollen. "Es hat von Anfang an alles gepasst. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, die uns erst recht zusammen geschweißt haben. So sehr wollten wir zusammen alt werden, dass wir vor drei Jahren nach Kühnsdorf gezogen sind", erzählt die Radiologietechnologin.

Nach acht Jahren Beziehung, fand am 25. Juni die standesamtliche Hochzeit in Eberndorf statt. Anschließend wurde im Kreise der 65 geladenen Gäste, der kirchliche Segen im Stift Eberndorf empfangen. Zur Hochzeitfeier wurde ins Gasthaus Kropf in Ruden geladen.



Auch die Verwandten des Tirolers, der den Namen seiner Frau annahm, waren am Hochzeitstag mit dabei. "Dieser Tag war der schönste unseres Lebens. Alles war so perfekt wie im Bilderbuch", schwärmt die Braut. Die Hochzeitsreise nach Mauritius war eine Überraschung des Ehemannes.