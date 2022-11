"Wir sind stolz auf unsere regionale Verankerung in der heimischen Wirtschaft und Förderung von Gemeinwohl, Kultur und Bildung", sagt Klaus Potočnik, der seit 2008 Standortleiter der Sparkasse-Geschäftsstelle in Bleiburg ist. Derzeit sind fünf Mitarbeiter beschäftigt und rund 4000 Kunden aus der Region und aus Slowenien werden betreut.

Standortwechsel in Bleiburg

Die Sparkasse in Bleiburg kann mittlerweile auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken. Nach anfänglichen Standorten im Werner Berg Museum und Haus Mory sei die Filiale im Jahre 1975 auf ihrem heutigen Standort am Unteren Hauptplatz zu einem Bankstandort umgebaut worden. "Das Arbeiten macht hier einfach Spaß", sagen die Angestellten Kurt Aschmann und Jürgen Woschitz.

Dann kam es vor 70 Jahren zu einer Fusionierung mit dem Konzern Kärntner Sparkasse AG. Die Filiale Bleiburg ist außerdem Teil des "Team Jauntal" mit Standorten in Bleiburg, Eberndorf und Völkermarkt mit insgesamt 14 Mitarbeitern und über 9000 Kunden. Teamleiterin Ivana Marić kümmert sich um Personalführung und Öffentlichkeitsarbeit. "Das Bankjubiläum werden wir voraussichtlich im Frühjahr 2023 mit einem großen Fest feiern", kündigt sie an. In der jüngsten Gemeinderatssitzung unterstützten zudem alle Fraktionen einen Antrag auf Verleihung des Stadtwappens an die Filiale Bleiburg/Pliberk.