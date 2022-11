Donnerstagfrüh gegen 6 Uhr fuhr eine Frau (22) aus dem Bezirk Völkermarkt mit ihrem Pkw auf der L107 in Moos aus Gallizien kommend in Richtung Grafenstein. Im Bereich Moos wendete sie ihr Fahrzeug in einer Hauseinfahrt und wollte in Richtung Gallizien zurückfahren. In diesem Moment wurde der Pkw von einem Lkw erfasst, den ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt in Richtung Grafenstein steuerte.