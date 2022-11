Zu einem Einbruch kam es zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, in der Marktgemeinde Eisenkappel. Bisher unbekannte Täter brachen in diesem Zeitraum gewaltsam in ein unbewohntes Wohnhaus ein. Danach durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Die Täter wurden fündig: Sie stahlen einen Langbogen aus Eibenholz, ein Luftdruckgewehr und auch weitere Güter. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Schätzungsweise dürfte es sich aber um mehrere Tausend Euro handeln.