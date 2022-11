Im Gewerbepark in Völkermarkt gegenüber dem Übungsparkplatz der Fahrschule Janesch entsteht derzeit ein Lagerboxen- und Garagenpark. "Ich habe schon vor langer Zeit bemerkt, dass es eine Nachfrage danach gibt", berichtet Ewald Pischounig, der das rund 4200 Quadratmeter große Grundstück bereits im Jahr 2018 erworben hat. Der Malermeister, der auch Inhaber der "Creativ-Malerei" in Ratschitschach bei Völkermarkt ist, vermietet die 52 Einheiten mit seiner EPI Besitz GmbH.

"Es gibt nur auf sechs Monate befristete Mietverträge. Nach fünf Monaten kann der Mietvertrag verlängert werden", sagt der Betreiber. Bezahlt werden müssten die Kosten - 72 Euro für eine Lagerbox pro Monat, 84 Euro für eine Garage pro Monat - für die Dauer des Mietverhältnisses im Vorhinein. In den jeweils knapp 15 Quadratmeter großen Lagerboxen, die belüftet, aber nicht beheizt sind, können Geräte, Möbel oder Reifen gelagert werden. Versperrt werden die Container mit eigenen Schlössern. Was nicht erlaubt ist? "Es darf hier natürlich nichts Brennbares oder Verderbliches aufbewahrt werden", stellt Pischounig klar. Die Garagen, für die der Mieter jeweils zwei Schlüssel erhält, bieten sich für Zweitautos wie Cabrios oder Oldtimer an.

Weitere Unterstellplätze geplant

Das rund um die Uhr zugängliche Gelände, auf dem noch zwei Einfahrtstore errichtet werden, soll in weiterer Folge auch videoüberwacht werden. "In einer weiteren Ausbaustufe im nächsten Jahr werde ich noch Unterstellplätze für Reisemobile, Wohnwägen und Boote schaffen", sagt der Völkermarkter, bei dem sich Interessenten ab sofort unter 0664/46 077 46 melden können.