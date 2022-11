Die närrische Zeit beginnt wieder am Freitag, dem 11. November. Das große Faschingswecken im Bezirk bleibt jedoch aus. Während die Völkermarkter Faschingsgilde bis vor dem Beginn der Pandemie den Fasching immer im großen Stil mit Schlüsselübergabe durch den Bürgermeister, Musik und Krapfen am Unteren Hauptplatz weckte, will man nun an der in Coronazeiten geborenen Idee festhalten und mit Krapfen am 11. November von Betrieb zu Betrieb in der Stadt gehen. "Diese persönlichere Art der Einladung zu den Faschingssitzungen ist sehr gut angekommen, deshalb wollen wir das weiterhin so machen", erklärt Gildenobfrau Nadine Esterl. Um 11:11 Uhr wird es im Rathaus eine Schlüsselübergabe geben.