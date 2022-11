Freitag gegen 20 Uhr war ein 15-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Völkermarkt mit ihrem Kleinkraftrad auf der Packer Straße (B 70) von Völkermarkt kommend in Richtung Griffen unterwegs. Im Bereich Dürrenmoos wurde die 15-Jährige laut Polizeibericht von einem Pkw überholt und dabei vermutlich leicht gestreift, sodass sie zu Sturz kam. Das Mädchen schlitterte mit ihrem Mofa einige Meter entlang des rechts der Fahrbahn befindlichen Grünstreifens und kam schließlich auf dem Radweg zu liegen.

Die Mofalenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung Völkermarkt ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der vermutlich männliche Pkw-Lenker hielt in einiger Entfernung zwar kurz an und stieg kurz aus, setzte seine Fahrt aber fort und beging Fahrerflucht. Laut einer Zeugin (15), die in einiger Entfernung hinter der 15-Jährigen nachfuhr, wurde auch sie ohne nötigen Sicherheitsabstand vom Lenker des Wagens überholt und dabei bedrängt. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen/grauen Pkw handeln. Sachdienliche Hinweise werden auf der Polizeiinspektion Eberndorf unter der Telefonnummer 059133/2143 entgegengenommen.