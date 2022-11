Freitag gegen 9 Uhr entlief von einem Bauernhof im Bezirk Völkermarkt ein Stier. Das Tier, es sollte gerade geschlachtet werden, konnte an der Seebergstraße (B 82) im Gebiet von Aich, Gemeinde Bleiburg, gesehen werden.

Der Stier ging in Richtung Westen in einen angrenzenden Wald, dabei verloren die mittlerweile alarmierten Polizisten den Sichtkontakt zu ihm. Zur Vermeidung einer möglichen Gefährdung für Personen und den Fahrzeugverkehr auf der B 82 wurde das Einsatzkommando (EKO) Cobra verständigt. Beamte der Polizei-Spezialeinheit konnten den Stier lokalisieren und in weiterer Folge mit gezielten Schüssen töten.

Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten sei diese Maßnahme erforderlich gewesen, um eine weitere zu erwartende Gefährdung von Menschen und Sachen zu verhindern, da die Fluchtrichtung und die Reaktion des Stieres und deren mögliche Folgen nicht abschätzbar waren. Jede andere in Erwägung gezogene Möglichkeit, das Tier einzufangen, sei fehlgeschlagen, so die Polizei.