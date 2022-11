Seinen ersten Staatsmeistertitel in der Billard-Königsdisziplin "14/1 endlos" holte sich in der vergangenen Woche der Völkermarkter Georg Höberl. Der 46-Jährige, dessen Heimatklub der PBC Fair Play Wolfsberg ist, begann im Alter von 15 Jahren mit dem Billardspiel.

Bereits in seinem ersten aktiven Jahr wurde er österreichischer Jugendmeister und mit 17 wurde er Europameister bei den Junioren. "Danach habe ich mit dem Billardspiel aufgehört, da mir das Fußballspielen wichtiger war", erklärt Höberl, der in der Kärntner Liga kickte. Erst mit 33 Jahren griff er wieder zum "Queue" genannten Spielstab. Mittlerweile ist Höberl Mitglied des österreichischen Nationalteams und konnte bereits zwei Staatsmeistertitel in anderen Billard-Disziplinen erreichen. Den jetzigen Titel holte er sich in St. Pölten (Niederösterreich). "Ich habe mir den Titel erhofft und darauf hintrainiert, planen kann man einen Titelgewinn aber nicht", sagt Höberl. Hauptberuflich arbeitet er als Angestellter bei Fliesen Leeb in Klagenfurt. Höberl ist verheiratet, gemeinsam mit seiner Frau Yvonne hat er zwei Kinder, Isabell (18) und Julian (15), die den frisch gebackenen Staatsmeister bei seiner Heimkehr gebührend mit Jubel und Transparenten empfingen. In Sachen Billard stehen heuer noch einige Turniere mit Höberls Beteiligung an, etwa ein Grand-Prix-Turnier in Wien oder ein Spiel der Eurotour Ende November in Treviso.

***

Der in St. Nikolai in der Gemeinde Ruden lebende und arbeitende Künstler Sigi Kulterer beteiligt sich mit zehn seiner Bilder an der digitalen Ausstellung "Art Screen TV" der Montreux Art Gallery in der Schweiz. Von 9. bis 13. November sind seine Bilder dort in digitaler Form zu sehen.

Erst kürzlich, von 21. bis 23. Oktober, nahm er mit etwa 70 weiteren internationalen Künstlerinnen und Künstlern an einer Ausstellung in Paris teil. "25 Künstler wurden ausgezeichnet, einer der Preisträger bin ich", freut sich Kulterer, der persönlich nicht in Paris anwesend sein konnte. Kulterer wurde 1955 in Lienz geboren und wuchs in Oberkärnten auf. Mit seiner Frau Erika lebt der freischaffende Künstler seit über neun Jahren in St. Nikolai, wo sich im Obergeschoss des Hauses auch sein Atelier befindet. Zuvor war er einige Jahre im Schloss Lippitzbach (ebenfalls in der Gemeinde Ruden) anzutreffen. Die große Patchwork-Familie des Ehepaars besteht aus sieben erwachsenen Kindern und sieben Enkelkindern. Kulterers Werke waren bereits bei der Bienal de Arte Barcelona (2017), der Artexpo Mantova Italien (2019) oder der New York Art Expo (2020) zu sehen, um nur einige Beispiele zu nennen. Regelmäßig stellt der Künstler aber auch in seiner Heimat aus.