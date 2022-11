Ab Mitte November starten die Umbauarbeiten am Zadruga-Standort in Eberndorf/Dobrla vas. Über zwei Millionen Euro werden in die neue Filiale investiert. "Wir bauen in Eberndorf vom Konzept her den modernsten Werkzeugfachmarkt in Europa. Dabei legen wir unseren Schwerpunkt vor allem auf die Akkutechnik, welche ein stark wachsendes Sortiment ist. In diesem Bereich hat sich der Zadruga-Market bereits in den einzelnen Filialen einen Namen gemacht und dadurch zahlreiche Neukunden gewonnen", sagt Geschäftsführer Bernhard Reiter.