Die Museen im Bezirk Völkermarkt sind mit ihren thematisch breit gefächerten (Dauer-) Ausstellungen immer einen Besuch wert. Vom international renommierten Privatmuseum Liaunig, das zeitgenössische Kunst zeigt, bis hin zum Pilgermuseum in Globasnitz, das unter anderem Fundstücke der archäologischen Ausgrabungen am Hemmaberg der Öffentlichkeit zugänglich macht, ist für fast jeden Geschmack etwas dabei. Wie für alle anderen Kulturbetriebe auch, waren die vergangenen Jahre eine große Herausforderung, das spiegelt teilweise sich auch in der mittlerweile zu Ende gegangenen Museumssaison 2022 wider.