Am Freitag, dem 4. November, noch bevor die Raunächte die kalten Wintertage bestimmen, eröffnet Annemarie Herzog (66) in ihrer Heimatgemeinde Sittersdorf "Kärntens einzige Räuchermanufaktur - Achanta". Herzog: "Es fühlt sich richtig gut an, nun alle meine Tätigkeitsfelder ausgehend aus einem kleinen Geschäftslokal zu betreiben."