Persönliche Abschiednahme von Udo Kurt Jäger am 6. November

Der Inhaber der "Burg" am Klopeiner See, Udo Kurt Jäger (34), verstarb am 30. Oktober unerwartet. Am 6. November kann man sich im Zeremonium der Bestattung Pax in Klagenfurt-Annabichl verabschieden. Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.