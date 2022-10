"Absteigen und schieben", heißt es künftig für Scooter- und Radfahrer im Bereich des Durchganges beim Rathaus in Völkermarkt. In der Vergangenheit sei es in diesem Bereich nämlich bereits zu mehreren gefährlichen Vorkommnissen zwischen Mitarbeitern und Besuchern, die das Amtsgebäude betreten oder verlassen wollten, sowie Scooter- und Radfahrern gekommen.